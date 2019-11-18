Общество

КоммерсантъКоммерсантъРетроконсоли заняли четверть рынка приставок

Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок. Рекордный спрос на устройства первых поколений наблюдается и на вторичном рынке, заметили эксперты.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.
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