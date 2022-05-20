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Reuters: ФРГ и Италия разрешили компаниям открывать рублевые счета для оплаты газа

По данным агентства, два источника заявили, что Берлин уведомил немецких импортеров газа о возможности открыть рублевые счета для оплаты энергоресурсов при условии, что платежи Газпромбанку будут осуществляться в иностранной валюте.
ТАСС
Власти Италии, в свою очередь, получили от Еврокомиссии разъяснения о том, «как законно покупать российский газ».
RT на русском
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро.
РИА Новости
Глава концерна Катрин Макгрегор отметила, что компания получила решение, которое позволяет платить по контрактам в валюте, «что кажется приемлемым для «Газпрома» и соответствует санкциям».
Известия

Подробнее о событии

Reuters: компаниям из Германии и Италии разрешили открывать счета в рублях для покупки газа
Известия23:03
Reuters: ФРГ и Италия разрешили компаниям открывать рублевые счета для оплаты газа
ТАСС19:57
Германия и Италия разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа
Комсомольская правда18:24
Reuters узнал о решении Германии и Италии платить за газ в рублях
РБК18:55
Reuters: ФРГ и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки газа РФ
Lenta.ru18:38
Рейтер: компаниям из Германии и Италии разрешили открывать счета в рублях для покупки газа
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