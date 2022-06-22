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Reuters: Германии грозит рецессия в случае полного прекращения поставок российского газа

Германию и некоторые другие европейские страны ждет экономический упадок, вызванный кризисом газоснабжения из-за антироссийских санкций, говорится в материале Reuters.
РИА Новости
Автор статьи отмечает, что Европа в ситуации кризиса старается нарастить поставки трубопроводного газа из третьих стран вроде Азербайджана и Норвегии, однако большая часть альтернативных поставщиков топлива уже достигли лимита в добыче.
Экономика сегодня
"На сегодняшний день у нас проблемы", — приводит издание слова главы Федерального сетевого агентства страны (BNA) Клауса Мюллера.
РИА Новости
В середине июня «Газпром» на 60% сократил поставки газа по газопроводу «Северный поток», который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию.
Forbes

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Reuters: Германии грозит экономический упадок из-за кризиса газоснабжения
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