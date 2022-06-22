Автор статьи отмечает, что Европа в ситуации кризиса старается нарастить поставки трубопроводного газа из третьих стран вроде Азербайджана и Норвегии, однако большая часть альтернативных поставщиков топлива уже достигли лимита в добыче.
"Третий вариант, самый очевидный, - без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров", - заключила Иванова.
Польша способна выжить без поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на форуме с участием представителей ЕС и США, посвященном ситуации вокруг Украины.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил главу украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что он лично ездил в Европу и настаивал на отказе Тбилиси в предоставлении статуса кандидата в ЕС, пишет Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".