Кризисный план на случай отказа России от поставок газа в одностороннем порядке предусматривает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний, а также контроль над критически важными фирмами.
Обстоятельства могут принудить руководство США к действиям, направленным на смену режимов в агрессивных авторитарных странах, однако Вашингтону следует избегать обострений, которые могут к этому привести.
Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, возможно ли закрытие европейских диппредставительств в РФ на фоне новых недружественных шагов западных стран и расширения санкций.