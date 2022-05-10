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Reuters: Германия рассматривает возможность взять под контроль НПЗ «Роснефти» в Шведте

Берлин рассматривает возможность "взять под контроль" НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости
Кризисный план на случай отказа России от поставок газа в одностороннем порядке предусматривает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний, а также контроль над критически важными фирмами.
Коммерсантъ
Согласно агентству, НПЗ "может пострадать" из-за эмбарго ЕС на нефть.
РИА Новости
В частности, вопрос рассматривается в отношении НПЗ в Шведте.
Коммерсантъ

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Reuters: Германия думает о возможности «взять под контроль» НПЗ «Роснефти» в Шведте
Комсомольская правда21:52
Reuters: Германия может «взять под контроль» НПЗ в Шведте, принадлежащий «Роснефти»
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Reuters: Германия рассматривает возможность взять под контроль НПЗ «Роснефти» в Шведте
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Германия может «взять под контроль» НПЗ «Роснефти» в Шведте
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Reuters: Германия может «взять под контроль» НПЗ «Роснефти» в Шведте
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