Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
В Грузии за последние сутки выявили 57 новых случаев коронавирусной инфекции, из них большая часть - 25 - связаны с Аджарией, заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая.
24 декабря 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права, по которому из практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключаются упражнения на экзаменационной площадке.