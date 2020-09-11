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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

В Ираке возобновились дискуссии по поводу участия в сокращении добычи в рамках ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на источники.В источнике
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ИА Красная Весна

Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

ИА Красная Весна11:22
ПРАЙМ

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ в 2021 году

ПРАЙМ03:20
Lenta.ru

Главный нарушитель сделки ОПЕК+ собрался выйти из нее

Lenta.ru08:59
Компания

СМИ узнали о возможном выходе Ирака из сделки ОПЕК+

Компания06:02
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

Коммерсантъ04:32
ГЛАС.RU

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+

ГЛАС.RU03:39
ТАСС

Reuters: Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+

ТАСС09:28

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
РИА Новости09:33
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Большая часть новых инфицированных коронавирусом связана с Аджарией

В Грузии за последние сутки выявили 57 новых случаев коронавирусной инфекции, из них большая часть - 25 - связаны с Аджарией, заявила журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая.
Sputnik Грузиявчера в 04:22
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

24 декабря 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права, по которому из практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключаются упражнения на экзаменационной площадке.
РБК11:50
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