Аналитики JTI выявили четыре развивающихся глобальных тренда, что совпадает с данными исследований, проведенных Euromonitor и Europol: - собранные данные показывают, что организованные преступные группировки готовятся к ожидаемому резкому росту спроса на нелегальные сигареты; - в западных странах, отмечается сравнительно небольшое сокращение производства и оборота нелегального табака.
Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
"Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому "Золотому кольцу" России, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.
Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
Под капотом модели применят 2,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 290 л.с. Такие агрегаты будут применены в отношении модификаций N Line и N. Кроме того, в базовой комплектации кроссовер получил 1,6-литровый мотор, мощность которого равна 230 л.с. Также клиенты смогут выбрать модель с гибридной установкой.
Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.