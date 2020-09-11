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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

В Ираке возобновились дискуссии по поводу участия в сокращении добычи в рамках ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на источники.В источнике
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RuNews24.ru

Ирак может выйти из ОПЕК+

RuNews24.ru09:42
ТАСС

Reuters: Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+

ТАСС09:28
ГЛАС.RU

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+

ГЛАС.RU03:39
Компания

СМИ узнали о возможном выходе Ирака из сделки ОПЕК+

Компания06:02
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

Коммерсантъ04:32
Lenta.ru

Главный нарушитель сделки ОПЕК+ собрался выйти из нее

Lenta.ru08:59
ПРАЙМ

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ в 2021 году

ПРАЙМ03:20

Нелегальный рынок сигарет в Сибири ждет взрывной рост

Аналитики JTI выявили четыре развивающихся глобальных тренда, что совпадает с данными исследований, проведенных Euromonitor и Europol: - собранные данные показывают, что организованные преступные группировки готовятся к ожидаемому резкому росту спроса на нелегальные сигареты; - в западных странах, отмечается сравнительно небольшое сокращение производства и оборота нелегального табака.
Тайга.инфо05:52

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный Координационный совет — единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:52

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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«Автодор» хочет построить скоростную автодорогу по «Золотому кольцу»

"Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому "Золотому кольцу" России, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.
РИА Новости09:04

Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
ТАСС07:58
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Рассекречены моторы нового Hyundai Tucson и дата начала производства

Под капотом модели применят 2,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 290 л.с. Такие агрегаты будут применены в отношении модификаций N Line и N. Кроме того, в базовой комплектации кроссовер получил 1,6-литровый мотор, мощность которого равна 230 л.с. Также клиенты смогут выбрать модель с гибридной установкой.
Rusargument06:21
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Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
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