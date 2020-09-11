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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

В Ираке возобновились дискуссии по поводу участия в сокращении добычи в рамках ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на источники.В источнике
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Компания

СМИ узнали о возможном выходе Ирака из сделки ОПЕК+

Компания06:02
ТАСС

Reuters: Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+

ТАСС09:28
Lenta.ru

Главный нарушитель сделки ОПЕК+ собрался выйти из нее

Lenta.ru08:59
RuNews24.ru

Ирак может выйти из ОПЕК+

RuNews24.ru09:42
Коммерсантъ

Reuters: Ирак рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

Коммерсантъ04:32
ГЛАС.RU

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+

ГЛАС.RU03:39
ПРАЙМ

Ирак думает над прекращением участия в сделке ОПЕК+ в 2021 году

ПРАЙМ03:20

В Германии призвали не ассоциировать Nord Stream 2 с делом Навального

Клаус Эрнст, глава комитета бундестага по экономике и энергетике, сообщил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» не должно быть остановлено даже на время, несмотря на ситуацию относительно Алексея Навального.
ToDay News Ufa05:46
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Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось "Минкомсвязь".
ТАСС09:34
72

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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Посмотрите на пикап Ram 4500 с пятиметровой грузовой платформой

Музей истории ОАЭ (принадлежит шейху Хамаду бин Хамдану Аль Нахайяну) опубликовал снимки уникального пикапа Dodge Ram 4500 — этому автомобилю удлинили раму и бортовую платформу, а внутри разместили бассейн.
Тарантас Ньюс10:23

«Зенит» продаст Ригони и Дриусси

По информации источника, как только петербургскому клубу удастся подписать игрока на желаемую позицию, состав чемпиона России может сразу же покинуть аргентинский дуэт в виде Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси.
BetOn10:28

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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