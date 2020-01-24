Политика
Российская газетаReuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России
Власти Кипра отказались поддержать введение Евросоюзом санкций в отношении российских официальных лиц за активную интеграцию Крыма в состав РФ. На такой шаг власти республики пошли из-за того, что ЕС не отреагировал на начало бурения скважин Турцией в территориальных водах Кипра.
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Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
Армия и оружие
«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа
Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Кино
Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
В Татарстане суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт решил засудить создателей «Волка с Уолл-Стрит».
Кино
THR: продолжение фильма «Капитан Марвел» выйдет в 2022 году
Выход второй части запланирован на 2022 год. Оригинальный фильм вышел в 2019 году.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
Действия США в Южно-Китайском море могут привести к эскалации конфронтации с КНР
Космос
Российские ученые изучат влияние выхлопов космических аппаратов на ионосферу Земли
Сотрудники Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, расположенного в Иркутске, выяснят, как выхлопы бортовых двигателей космических аппаратов влияют на ионосферу Земли - слой атмосферы, находящийся под воздействием космического излучения.
Авто
Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото
Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения.
Футбол
ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
Космос
Хайнань начал подготовку к запуску прототипа шаттла для обитаемой космической станции КНР
Центр космических запусков Вэньчан на востоке южнокитайской провинции Хайнань начал подготовку к испытательному выводу на орбиту прототипа шаттла нового типа, предназначенного для доставки людей и грузов на будущую обитаемую станцию КНР.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Киберспорт
YouTube получил эксклюзивные права на трансляцию Overwatch League, CoD League и турниров по Hearthstone
YouTube получил эксклюзивные права на трансляцию Overwatch League, Call of Duty League, чемпионатов по Hearthstone и других киберспортивных событий компании.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса
Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Фигурное катание
Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ
Российские фигуристы заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
Кино
«Золотой орел» назвал лучшим фильмом «Текст» Клима Шипенко
Победителем в главной номинации - "Лучший фильм" - эксперты отечественной киноакадемии назвали "Текст".
Общество
Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса
В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.
Происшествия
Дикие собаки напали на школьника в Улан-Удэ
Стая диких собак напала на школьника в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Наука
Трупы оленей помогли членистоногим и растениям нидерландского заповедника
Останки благородных оленей (Cervus elaphus) повышают количество членистоногих (в том числе не падальщиков) и биомассу растений даже в тех сообществах, где и без трупов достаточно питательных веществ, пишут в PLoS ONE.
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.