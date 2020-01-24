Политика

Российская газетаРоссийская газетаReuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Власти Кипра отказались поддержать введение Евросоюзом санкций в отношении российских официальных лиц за активную интеграцию Крыма в состав РФ. На такой шаг власти республики пошли из-за того, что ЕС не отреагировал на начало бурения скважин Турцией в территориальных водах Кипра.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Reuters: Кипр блокирует введение ЕС санкций против нескольких официальных лиц РФ в Крыму

ТАСС14:40

СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

РБК14:29

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

РИА Новости16:40

Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Российская газета18:19

Стало известно о блокировке Кипром санкций ЕС против российских чиновников

Lenta.ru14:56

Кипр блокирует введение ЕС санкций против официальных лиц РФ в Крыму

News.ru14:10

Источник: Кипр блокирует санкции против России

Взгляд.ру14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета 09:50
Хоккей

Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
ProstoProSport 14:21
Армия и оружие

«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
News.ru вчера в 19:49
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия 20:34
Кино

Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»

Киноафиша России 05:42
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM вчера в 02:48
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Происшествия

В Татарстане суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

Аргументы и Факты 07:47
Армия и оружие

Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА

В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
NewInform 08:56
Кино

Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт решил засудить создателей «Волка с Уолл-Стрит».
Телеканал 360° 13:12
Кино

THR: продолжение фильма «Капитан Марвел» выйдет в 2022 году

Выход второй части запланирован на 2022 год. Оригинальный фильм вышел в 2019 году.
Афиша Daily вчера в 03:58
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.
RT на русском 21:20
Армия и оружие

Действия США в Южно-Китайском море могут привести к эскалации конфронтации с КНР

Discover24 05:36
Космос

Российские ученые изучат влияние выхлопов космических аппаратов на ионосферу Земли

Сотрудники Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, расположенного в Иркутске, выяснят, как выхлопы бортовых двигателей космических аппаратов влияют на ионосферу Земли - слой атмосферы, находящийся под воздействием космического излучения.
Будущее России. Национальные проекты 22 января в 04:44
Авто

Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото

Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения.
Известия 04:33
Футбол

ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
РИА Новости 13:13
Космос

Хайнань начал подготовку к запуску прототипа шаттла для обитаемой космической станции КНР

Центр космических запусков Вэньчан на востоке южнокитайской провинции Хайнань начал подготовку к испытательному выводу на орбиту прототипа шаттла нового типа, предназначенного для доставки людей и грузов на будущую обитаемую станцию КНР.
ТАСС 22 января в 08:06
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия 05:42
Киберспорт

YouTube получил эксклюзивные права на трансляцию Overwatch League, CoD League и турниров по Hearthstone

YouTube получил эксклюзивные права на трансляцию Overwatch League, Call of Duty League, чемпионатов по Hearthstone и других киберспортивных событий компании.
CyberSport.ru 16:24
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Известия 20:19
Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС 21:56
Фигурное катание

Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ

Российские фигуристы заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
РБК 16:38
Гаджеты

Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году

Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
ToDay News Ufa 14:41
Кино

«Золотой орел» назвал лучшим фильмом «Текст» Клима Шипенко

Победителем в главной номинации - "Лучший фильм" - эксперты отечественной киноакадемии назвали "Текст".
Российская газета 15:07
Общество

Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.
Lenta.ru 05:05
Происшествия

Дикие собаки напали на школьника в Улан-Удэ

Стая диких собак напала на школьника в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 22:18
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток 07:01
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета 09:13
Наука

Трупы оленей помогли членистоногим и растениям нидерландского заповедника

Останки благородных оленей (Cervus elaphus) повышают количество членистоногих (в том числе не падальщиков) и биомассу растений даже в тех сообществах, где и без трупов достаточно питательных веществ, пишут в PLoS ONE.
N+1 10:33
Общество

В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Российская газета 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное