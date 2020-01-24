Власти Кипра отказались поддержать введение Евросоюзом санкций в отношении российских официальных лиц за активную интеграцию Крыма в состав РФ. На такой шаг власти республики пошли из-за того, что ЕС не отреагировал на начало бурения скважин Турцией в территориальных водах Кипра.

Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.

Космос Российские ученые изучат влияние выхлопов космических аппаратов на ионосферу Земли Сотрудники Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, расположенного в Иркутске, выяснят, как выхлопы бортовых двигателей космических аппаратов влияют на ионосферу Земли - слой атмосферы, находящийся под воздействием космического излучения.

Космос Хайнань начал подготовку к запуску прототипа шаттла для обитаемой космической станции КНР Центр космических запусков Вэньчан на востоке южнокитайской провинции Хайнань начал подготовку к испытательному выводу на орбиту прототипа шаттла нового типа, предназначенного для доставки людей и грузов на будущую обитаемую станцию КНР.

Гаджеты Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.

Общество Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.

Наука В Британии восстановили голос 3000-летней мумии Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.

Наука Трупы оленей помогли членистоногим и растениям нидерландского заповедника Останки благородных оленей (Cervus elaphus) повышают количество членистоногих (в том числе не падальщиков) и биомассу растений даже в тех сообществах, где и без трупов достаточно питательных веществ, пишут в PLoS ONE.