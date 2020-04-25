Коронавирус

ИзвестияИзвестияКитай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters. По мнению агентства, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Известия21:18

Reuters: Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына

Коммерсантъ20:45

Reuters: Китай направил медиков для помощи Ким Чен Ыну

РЕН ТВ19:53

Китай на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына отправил в КНДР группу медиков

Эхо Москвы20:06

В КНДР в связи со здоровьем Ким Чен Ына направлены эксперты из Китая — СМИ

REGNUM20:00

Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии

Lenta.ru20:23

Reuters: Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

ТАСС19:11
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Общество

Самолет с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге

Самолет с российскими гражданами, которые решили покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 18:20
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
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Игры

В понедельник начнется бесплатная раздача Total War Shogun 2

ГЛАС.RU 16:12
17
Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
108
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
5,4K
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
48
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
156
Общество

Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 12:28
1,4K
Происшествия

В Забайкалье зафиксировали 11 природных пожаров

Российская газета 03:12
5
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
5
Гаджеты

LG продемонстрировала свой новый дизайнерский смартфон Velvet

Бренд получил название Velvet и имеет особенное дизайнерское решение.
ГлобалМСК.ру 22 апреля в 08:52
9
Здоровье

На Сахалине введено тестирование на COVID-19 всех прибывающих

Более тысячи человек проверили экспресс-тестированием в аэропорту Южно-Сахалинска за неделю, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, которая стала первым в стране регионом, где введено экспресс-тестирование на коронавирус всех прибывающих - пассажиров авиарейсов и паромов.
Российская газета 21:28
Политика

Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Известия 20:13
4
Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ вчера в 13:46
86
Авто

Toyota планирует избавиться от V8 в своих автомобилях

Речь идет о двигателях для императорского седана Toyota Century, дизельном V8 для Land Cruiser 70 и новом бензиновом моторе с двойным турбонаддувом, обещанном для флагманской версии купе Lexus LC F. Таким образом, подтверждается информация издания speedme.ru о том, что следующий Toyota Land Cruiser 300 лишится мощного V8.
SpeedMe 01:22
1
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
871
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
13
Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
82
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май

Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Авто

Haval назвал цены на рамный внедорожник Haval H5

Китайская компания Haval объявила цены на новый рамный внедорожник Haval H5.
Автоновости дня 22 апреля в 03:24
94
Футбол

ФИФА выделит $150 млн для футбольных федераций

Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую поддержку членам организации на общую сумму $150 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Авто

ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога

Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов.
АК&М 06:09
7
Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
304
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Политика

Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замминистра промышленности и торговли в связи с сокращением этой позиции.
РИА Новости 05:14
419
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
305
Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК 15:25
201
Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости 08:59
1
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
17
Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
511
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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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