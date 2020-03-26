Энергетика
Газета.RuReuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене
Китай закупил рекордные 1,6 млн т российских углеводородов, пользуясь падением спроса в Европе и резким снижением цен. Поставить нефть марки Urals в КНР должны не позднее следующих четырех недель, информирует Reuters.
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Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
В больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм
Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм, как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале.
Шоу-бизнес
Переполох в шоу-бизнесе: Лещенко мог заразить Николаева и других звезд на вечеринке сестры Крутого
Киберспорт
У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant
Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Армия и оружие
В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Общество
Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса
Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
Гаджеты
Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro
Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Футбол
Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
ФИФА просит футболистов пойти на временное сокращение зарплаты на 50%
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) провело встречу с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), на которой попросило футболистов пойти на снижение зарплаты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Marca.
Экономика
Moody’s назвало Россию в числе стран ОПЕК+, устойчивых к внешним шокам
Moody's считает, что страны, имеющие больше шансов «выдержать шторм», это те, которые способны значительно увеличить добычу нефти даже при низких ценах, а также те, кто в 2015-2016 годах продемонстрировал способность сократить расходы.
Происшествия
Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе
11 марта в рабочей группе организации липчанка увидела информацию о том, что власти якобы скрывают реальное число жителей региона, заболевших коронавирусной инфекцией.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека
В Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека.
Экономика
Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года
Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.
Происшествия
В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ
В Санкт-Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ.
Религия
В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге
Запрет на посещение храмов, введенный администрацией Санкт-Петербурга в целях ограничения распространения коронавируса нового типа, противоречит Конституции России, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения.
Наука
Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на JAMA Cardiology, наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами повышает риск смерти от коронавируса.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Авто
Новый суперкар Lamborghini показали на видео
Итальянский автопроизводитель опубликовал в Сети тизерное видео, на котором демонстрирует испытания нового трекового спорткара.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса
Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Общество
Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости
Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.
Футбол
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Тарасовым
По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
Общество
В России запретили прием и размещение в пансионатах и домах отдыха
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение запретить бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Кино
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса
Актер Марк Блум, известный ролями в фильмах «Крокодил Данди» и «Свидание вслепую», скончался от осложнения коронавируса, сообщает издание Daily Mail.
Футбол
УЕФА не будет рекомендовать отменять РПЛ и национальные чемпионаты Европы
Ранее был отменен сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Единой лиги ВТБ. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.