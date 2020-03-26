Китай закупил рекордные 1,6 млн т российских углеводородов, пользуясь падением спроса в Европе и резким снижением цен. Поставить нефть марки Urals в КНР должны не позднее следующих четырех недель, информирует Reuters.

Reuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене

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Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

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Авто Новый суперкар Lamborghini показали на видео Итальянский автопроизводитель опубликовал в Сети тизерное видео, на котором демонстрирует испытания нового трекового спорткара.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

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