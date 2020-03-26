Энергетика

Газета.RuГазета.RuReuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене

Китай закупил рекордные 1,6 млн т российских углеводородов, пользуясь падением спроса в Европе и резким снижением цен. Поставить нефть марки Urals в КНР должны не позднее следующих четырех недель, информирует Reuters.
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