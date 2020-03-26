Энергетика
Газета.RuReuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене
Китай закупил рекордные 1,6 млн т российских углеводородов, пользуясь падением спроса в Европе и резким снижением цен. Поставить нефть марки Urals в КНР должны не позднее следующих четырех недель, информирует Reuters.
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На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
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Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Власти Сахалинской области сообщили об эвакуации на возвышенности жителей острова Парамушир из-за угрозы цунами после мощного землетрясения в Тихом океане.
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Сверхпроводники впервые обнаружены в метеоритах
После многочисленных научных работ и изучения космических объектов ученые предположили, что метеориты могли доставить на нашу планету инопланетные вещества.
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По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
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Испания просит НАТО о помощи, но альянс молчит
Испания просит помощи у союзников Понимая, что самостоятельно справиться с эпидемией страна не сможет, министерство обороны Испании попросило помощи у НАТО.
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