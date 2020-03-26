Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руКитай закупил у России рекордный объем нефти

Китай купил у России 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ. Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Китай купил рекордное количество российской нефти

БИЗНЕС Online14:46

Китай закупает рекордные объемы российской нефти на фоне снижения спроса в Европе

Вести.Ru12:37

Reuters: Китай закупает у России рекордные объёмы нефти

News.ru08:58

Reuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене

Газета.Ru10:02

Китай закупил у России рекордный объем нефти

Взгляд.ру08:41

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАСС08:36

Китай начал скупать нефть Urals на фоне снижения спроса в Европе

Телеканал 360°07:05
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Комментарии

Экономика

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Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM вчера в 09:55
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В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

BFM.ru 00:29
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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
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Коронавирусом заразился первый житель Астраханской области

Стало известно о первом заражённом коронавирусом жителе Астраханской области.
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Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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Общество

Путин объявил в России нерабочей следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации из-за ситуации с коронавирусом объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Политика

Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России

Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
РИА Новости 09:07
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В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу

Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Медиа-Центр 35media.ru 11:53
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК вчера в 10:48
Здоровье

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
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Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
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Заболел коронавирусом и выздоровел. Врач из Нью-Йорка о том, как он лечился

Врач госпиталя в Бруклине Александр Иванов заразился коронавирусом и вел дневник, в котором рассказывал о своих симптомах и лечении.
Дождь 12:40
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.
Ведомости 14:49
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Футбол

Пеле: «Есть только один король. Мои родители закрыли производство»

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В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими

Военное обозрение 09:24
Здоровье

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек

По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Московский Комсомолец 14:45
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
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В сеть слили фото с подтверждением измены Эмбер Херд Джонни Деппу

В сеть слили фото, ставшие подтверждением измены актрисы Эмбер Херд бывшему мужу Джонни Деппу. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 13:46
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Сверхпроводники впервые обнаружены в метеоритах

После многочисленных научных работ и изучения космических объектов ученые предположили, что метеориты могли доставить на нашу планету инопланетные вещества.
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
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Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

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