Lenta.ruReuters: МАГАТЭ планирует призвать Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭССовет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам поездки экспертов организации на Запорожскую АЭС подготовил проект резолюции.Lenta.ruСообщается, что МАГАТЭ осудила «постоянные насильственные действия» России на объектах, в том числе присутствие сотрудников «Росатома» и российских военных на Запорожской атомной электростанции.Lenta.ruСогласно документу, МАГАТЭ призывает России остановить все действия на ЗАЭС и других ядерных объектах на Украине.News.ruМиссия МАГАТЭ завершила свою работу на Запорожской АЭС 5 сентября.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияГЛАС.RUПодробнее о событииReuters со ссылкой на проект резолюции: МАГАТЭ призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах УкраиныOctagon.Media07:36МАГАТЭ потребует от России прекратить все действия в районе ЗАЭСНаша версия07:56В МАГАТЭ призвали Россию прекратить все действия на Запорожской АЭСURA.Ru07:37МАГАТЭ намерено призвать Москву к прекращению всех действий вблизи ЗАЭСОреанда-Новости08:06Reuters: совет управляющих МАГАТЭ призывает РФ остановить военную активность в районе ЗАЭСГЛАС.RU07:30Reuters: МАГАТЭ планирует призвать Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭСLenta.ru07:17Reuters: совет управляющих МАГАТЭ планирует призвать Россию прекратить военную активность в районе ЗАЭСКоммерсантъ06:46Показать ещёОценить943Поделиться