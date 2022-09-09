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Reuters: МАГАТЭ планирует призвать Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам поездки экспертов организации на Запорожскую АЭС подготовил проект резолюции.
Lenta.ru
Сообщается, что МАГАТЭ осудила «постоянные насильственные действия» России на объектах, в том числе присутствие сотрудников «Росатома» и российских военных на Запорожской атомной электростанции.
Lenta.ru
Согласно документу, МАГАТЭ призывает России остановить все действия на ЗАЭС и других ядерных объектах на Украине.
News.ru
Миссия МАГАТЭ завершила свою работу на Запорожской АЭС 5 сентября.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Reuters со ссылкой на проект резолюции: МАГАТЭ призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины
Octagon.Media07:36
МАГАТЭ потребует от России прекратить все действия в районе ЗАЭС
Наша версия07:56
В МАГАТЭ призвали Россию прекратить все действия на Запорожской АЭС
URA.Ru07:37
МАГАТЭ намерено призвать Москву к прекращению всех действий вблизи ЗАЭС
Ореанда-Новости08:06
Reuters: совет управляющих МАГАТЭ призывает РФ остановить военную активность в районе ЗАЭС
ГЛАС.RU07:30
Reuters: МАГАТЭ планирует призвать Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС
Lenta.ru07:17
Reuters: совет управляющих МАГАТЭ планирует призвать Россию прекратить военную активность в районе ЗАЭС
Коммерсантъ06:46

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