Финансы
ТАССReuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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Reuters: Минфин России снизит долю валюты в структуре Фонда национального благосостояния
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