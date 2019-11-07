Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Технологии В СБП намерены упростить оплату онлайн-покупок до нескольких кликов По словам директора дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрия Чернышева, базовых сценариев для оплаты через СБП в Интернете два: клиент сканирует смартфоном QR-код с экрана компьютера или из мобильного приложения торгово-сервисного предприятия переходит по ссылке на форму оплаты в мобильный банк; второй вариант интересен тем, что весь процесс можно пройти с одного устройства.

Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.

Транспорт В России началась продажа билетов на поезда в Крым 8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Общество Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу Участник скандала с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым Александр Протасовицкий вышел на свободу.

Общество Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".

Здоровье Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) начала работать в Морозовской детской городской клинической больнице.

Политика Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде» Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".

Фигурное катание Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.

Футбол «Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Общество Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Происшествия В Иране произошло мощное землетрясение Мощное землетрясение в Иране магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 5 человек. Еще свыше 120 пострадали, передает "Россия 24".

Общество Росгвардия представила новую эмблему с обнаженными клинками и скрепами Одна из эмблем описана как золотистое изображение круглого щита с окантовкой и скрепами, расположенного поверх скрещенных по диагонали мечей клинками вверх и лаврового венка .

Космос Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.

Здоровье Опрос: две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ Две трети жителей России при заболевании ОРВИ не открывают больничный и продолжают работать.

Наука Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Общество Российские банкоматы смогут распознавать лица при выдаче денег Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" рассчитывает встроить в банкоматы систему распознавания лиц.