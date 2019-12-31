Энергетика
КоммерсантъReuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию
Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
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Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Политика
Премьер-министр Польши обвинил президента РФ в сознательной лжи
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ответил на заявление главы РФ Владимира Путина, который высказался о деятельности посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, назвав его сволочью и антисемитской свиньёй.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Политика
Путин присвоил звание генерала замначальника петербургского главка МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-майора заместителю начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаилу Ильину.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Космос
Первый зонд с Земли долетит до другой звезды через 16 тысяч лет
«Пионер-10» летит другим маршрутом, и первая звезда на его пути - Ross 248, расположенная в десяти световых годах в созвездии Андромеды.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Армия и оружие
Роухани: учения Ирана, России и Китая возмутили США
Иранский президент Хасан Роухани отметил, что военно-морские учения, которые совместно провели три страны в Индийском океане, привели в бешенство США и их вассальные государства.
Авто
Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
В целом, можно сказать, что новогоднее обращение Путина - 2020 в этом году практически полностью лишено воинственной риторики или политической направленности, что существенно отличает его от других поздравлений.
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом
Президент России и Украины по телефону обсудили обмен пленными и переговоры по транзиту газа.
Космос
SpaceX показала анимацию полета Crew Dragon к МКС
Согласно NASA, капсула Crew Dragon может быть готова к первому тестовому пилотируемому полету к Международной космической станции (МКС) в первой четверти 2020 года.
Экономика
Максимальный размер долга по кредиту ограничат с 1 января
Предельный размер процентов по годовым займам с 1 января не должен превышать сам кредит более чем в 1,5 раза, сообщает ИА «Regnum».
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Общество
Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Общество
Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк
Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Футбол
Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»
Известный агент Мино Райола считает, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» способен разрушить карьеру даже великих футболистов.
Общество
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Политика