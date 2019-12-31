Энергетика
ForbesРоссия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января
Переговоры Москвы и Минска ведутся вокруг цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Белоруссии и компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в России. Решить вопрос страны должны до 1 января, иначе России придется приостановить экспорт.
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