Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъReuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

1 фото
Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

Коммерсантъ03:54

Россия 1 января может остановить поставки нефти в Белоруссию — Reuters

REGNUM04:52

Россия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января

Forbes04:47

Затянувшиеся переговоры сорвали поставки российской нефти в Белоруссию

Компания05:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
BFM.ru 05:20
Спорт

Глава WADA Риди: «Санкции против России стали главным достижением»

Глава WADA Крейг Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов организации.
Российский Диалог 04:42
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:41
Экономика

Биткойн вырос на 9 млн процентов за 10 лет

За почти десять лет, с июля 2010 по конец 2019 года, биткойн вырос на 9 млн процентов и стал самым эффективным активом десятилетия, подсчитало агентство Bloomberg.
Полит.ру 03:53
Гаджеты

В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей

На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
Российская газета вчера в 11:15
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Политика

Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
Общество

Ангелина Вовк и Игорь Николаев стали народными артистами РФ

Вести.Ru 04:16
Культура

Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма

Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
REGNUM 04:30
Шоу-бизнес

Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
StarHit.ru вчера в 05:30
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

110km.ru вчера в 06:31
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 29 декабря в 08:30
Политика

Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО

В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
REGNUM 05:07
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
RT на русском 02:40
Футбол

ФИФА может изменить правила определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Кино

Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Игромания.ру 01:56
Хоккей

Сборная Канады извинилась перед россиянами за инцидент с гимном

Newvz.ru вчера в 02:18
Армия и оружие

Первый комплект С-350 «Витязь» доставят в войска в январе 2020 года

Российская газета 04:30
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Газета.Ru 02:27
Общество

Голикова назвала фишкой России многодетные семьи

Отличительная черта российских семей — наличие двух-трех детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».
Коммерсантъ 04:01
Политика

На Украине назвали историческим решение об энергонезависимости от РФ

Ранее 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах получить более $7 млрд по газовому контракту с Россией, рассчитанному на пять лет, после подписания между Москвой и Киевом соглашения об обнулении взаимных претензий и выплаты компенсаций «Нафтогазу» от «Газпрома».
Известия 03:09
Здоровье

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Известия 01:57
Происшествия

Водитель, погибший в сыктывкарской «долине смерти», оказался таксистом

Автомобиль вылетел на встречную полосу 30 декабря в столице Коми произошла страшная авария: в так называемой "долине смерти" в местечке Емваль столкнулись "Рено" и "Тойота".
Pro Город Сыктывкар 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное