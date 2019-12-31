Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъReuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

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Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
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с чего всё началось
Страны до сих пор не договорились окончательно по условиям поставок, сообщает Reuters
 со ссылкой на два источника, знакомых с оформлением маршрутных поручений.
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