Энергетика
КоммерсантъReuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию
Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
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Страны до сих пор не договорились окончательно по условиям поставок, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с оформлением маршрутных поручений.Компания05:14
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Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
Армия и оружие
Белоруссия и НАТО обсуждают возможность совместных учений миротворцев
Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений миротворческой направленности.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Политика
Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком мировых событий
Кьеза рассказал РИА Новости, что участвовал во встречах с российским президентом "во время политических бесед", но "это не было личное знакомство".
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Здоровье
Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу
Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Политика
Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО
В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
Экономика
По динамике притока инвестиций Башкирия поднялась с 11 места на третье
По динамике притока инвестиций Башкирия вышла на третье место в Приволжском федеральном округе.
Финансы
Рубль завершает 2019 год в плюсе на 10,84%
Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Транспорт
Депутат Милонов предложил наказывать за провоцирование пробок
Депутат Виталий Милонов предложил ввести наказание для водителей, злоупотребляющих "аварийкой" и тех, кто провоцирует пробки.
Здоровье
Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10%
Как сообщалось, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения текущих проблем с зарплатами врачей, отметил, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.
Игры
Создатели «Корсары: Чёрная метка» показали «геймплейный» прототип игры — заработал официальный сайт
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Политика
России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка
Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.