с чего всё началось

Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

Общество Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".

Кино Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.

Спорт Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.

Политика Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком мировых событий Кьеза рассказал РИА Новости, что участвовал во встречах с российским президентом "во время политических бесед", но "это не было личное знакомство".

Общество Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк «30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.

Происшествия В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".

Политика Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".

Политика Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Финансы Рубль завершает 2019 год в плюсе на 10,84% Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.

Авто В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.

Здоровье Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10% Как сообщалось, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения текущих проблем с зарплатами врачей, отметил, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.