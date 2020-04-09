Энергетика

REGNUMREGNUMReuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
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Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
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Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
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Дистанция в 1,5-2 метра действительно позволяет снизить риск вдохнуть вирус или получить его на свои слизистые, но ситуация меняется, когда люди находятся на открытом воздухе или в движении.
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Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

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Российская газета 09:16
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Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
РИА Новости 10:47
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Московские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
РИА Новости 12:04
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
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Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля

По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
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Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.
РИА Новости 11:31
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
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Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Общество

Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов

Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
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Минздрав назвал симптомы коронавируса

В Минздраве назвали основные и сопутствующие симптомы коронавируса.
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Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

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В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

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СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
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Российские и китайские военные врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом

Российские медики провели видеоконференцию с китайскими коллегами по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями.
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Сенатор Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

«Путь Сандерса в кандидаты [от демократов на выборах] резко сузился, но он не собирается выходить из гонки — держим пари, что национальный политический ландшафт будет выглядеть по-другому, поскольку вирус [SARS-CoV-2] продолжает менять жизнь по всей стране», — писали политические обозреватели Associated Press.
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Путин выступит с новым телеобращением

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что футболисты красно-синих добровольно пошли на понижение зарплаты на время приостановки сезона из-за пандемии, передает Sport24.
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Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года 2020»

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Пенсии за апрель ивановцам выплатят досрочно

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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

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