с чего всё началось

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК. "Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии.

Музыка Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.

Общество Министр здравоохранения Коми ушел в отставку Дмитрий Березин возглавил региональный Минздрав в октябре 2015 года, сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 1 января 2016 года – в статусе министра.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Общество Мишустин поддержал предложение заморозить цены на продукты Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности заморозки цен на продукты.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.

Шоу-бизнес В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

Общество В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек В Италии за сутки выздоровело более 2 тыс. человек, это самый высокий показатель за все время эпидемии, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Армия и оружие Коронавирус поразил четвертый американский авианосец Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.

Политика Год президентства принес Зеленскому электоральные потери Год назад в Украине состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат, убедивший страну в том, что сможет закончить войну в Донбассе.

Финансы Курс доллара упал ниже 74 рублей В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.

Происшествия В Карелии задержали экс-начальника колонии Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.