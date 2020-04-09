Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК. "Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии.
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СМИ: Россия договорилась с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти
Национальная служба новостей11:34
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