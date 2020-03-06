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МонаВистаReuters: Россия хочет обвалить цены на нефть
Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
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