Энергетика

МонаВистаМонаВистаReuters: Россия хочет обвалить цены на нефть

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
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