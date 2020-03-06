Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

с чего всё началось

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.

Здоровье Эксперты составили рейтинг самых сытых и голодных регионов России После скрупулезных расчетов эксперты составили собственную и здоровую потребительскую корзину для населения и определили ее стоимость в каждом регионе.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Здоровье В Армении подписан закон, ограничивающий употребление и продажу снюсов Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Общество Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.

Происшествия Трех членов саудовской королевской семьи арестовали В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Общество Предсказано исчезновение снежных зим в центре России Менее заметны изменения климата будут на юге России — ближе к экватору теплеет в два раза медленнее, чем в Арктике, и за ближайшие 30 лет средняя температура в южных странах повысится на половину градуса.

Энергетика Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Общество В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Хоккей Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон» Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.