Энергетика
МонаВистаReuters: Россия хочет обвалить цены на нефть
Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
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с чего всё началось
Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.ТАСС06:37
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