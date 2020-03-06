Энергетика

МонаВистаМонаВистаReuters: Россия хочет обвалить цены на нефть

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
ТАСС06:37

Подробнее о событии

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

ТАСС06:37

СМИ: Россия намерена обвалить цены на нефть

Московский Комсомолец08:25

Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

Lenta.ru07:23

СМИ: Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Коммерсантъ06:57

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

РБК05:46

Россия не готова сокращать добычу нефти сверх уже существующих квот

Российская газета09:00

Алексашенко: Вне зависимости от итогов встречи стран ОПЕК, Россия будет сокращать добычу нефти

Эхо Москвы01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:39, Ашберн

Комментарии

Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 19:48
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
ToDay News Ufa 07:40
Общество

Исландия ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Власти Исландии решили ввести режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, сообщает портал mbl.is.
Народные новости 21:23
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Энергетика

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
Говорит Москва 12:17
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
РИА Новости 18:25
Политика

Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17

В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
РИА Новости 09:21
Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Первый заболевший в Москве новой коронавирусной инфекцией выздоровел, в течение нескольких дней его выпишут из больницы.
Российская газета 12:31
Футбол

Французский футболист Ле Таллек рассказал о получении гражданства РФ

Французский футболист "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что находится в процессе получения российского гражданства.
Pravda.Ru 09:36
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Происшествия

WSJ: два члена королевской семьи Саудовской Аравии задержаны

Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед были задержаны по подозрению в госизмене.
RT на русском 17:49
Общество

На Украине начали собирать российские автомобили Lada

По слухам, сотрудничество с ЗАЗом может стать для тольяттинского автогиганта способом вернуться в страну: с 1 января нынешнего года на Украине действует запрет на ввоз готовых автомобилей российского производства.
Вести.Ru 06:20
Хоккей

Ковальчук забросил свою первую шайбу за «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу в составе новой команды «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «МИР 24».
МИР 24 01:23
Энергетика

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Известия 02:00
Здоровье

Больницы в районах Алтайского края обещали не закрывать

Как пишет "Амител", чиновнику удалось исключить Алтайский край из федеральных планов по оптимизации больниц в небольших районах.
Толк 04:46
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

Газета.Ru 21:06
Происшествия

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Lenta.ru 03 марта в 21:19
Хоккей

«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

Известия 17:11
Политика

В Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы

Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
РИА Новости 12:08
Шоу-бизнес

Проклова оголилась в Instagram и вызвала бурную реакцию у подписчиков

Актриса Елена Проклова выложила в своем Instagram фотографии в купальнике, что повлекло за собой жаркий диспут между сторонниками артистки и скептиками, сообщает «Экономика сегодня».
Народные новости 20:38
Происшествия

МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве

Известия 06:16
Хоккей

«Автомобилист» забросил свою первую шайбу в серии плей-офф с «Сибирью»

Чемпионат 08:14
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел 04:34
Происшествия

Девушку насмерть сбили на «зебре» в Чите

В ночь на 7 марта на пешеходном переходе перекрестка улиц Ленина и Журавлева в Чите насмерть сбили девушку.
Московский Комсомолец Чита 20:41
Финансы

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 67,5 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, повысилась на 1,7038 руб, составив 71,2637 рубля.
Московский Комсомолец 18:51
Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ называть его «мразью»

Газета.Ru 10:45
Наука

Ученые из России доказали возможность совмещения полимера и белка

Группа российских ученых доказала возможность совмещения двух компонентов, которые ранее не смешивались, в одном волокне матрикса.
Anonsens 04 марта в 14:19
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело вчера в 05:27
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа 04 марта в 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное