Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. Таким образом нефть для Минска подешевеет еще на 12 долларов.

Reuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии

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Происшествия Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

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Политика СКР возбудил уголовное дело против Чубарова «Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.

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ЖКХ Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах "Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.

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