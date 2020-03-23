Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецReuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. Таким образом нефть для Минска подешевеет еще на 12 долларов.
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