Энергетика
Московский КомсомолецReuters: Россия планирует увеличить скидку на нефть для Белоруссии
Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке «черного золота» до 15,7 доллара с тонны, пишет агентство со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. Таким образом нефть для Минска подешевеет еще на 12 долларов.
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Анфиса Чехова перенесла операцию на ногах
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова перенесла хирургическую операцию, о чем рассказала на своей странице в Instagram.
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Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
Политика
17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса
17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Культура
Без паники: чем занимаются известные псковичи на фоне коронавируса
«Мисс Россия» и «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова не поддается панике и другим не советует: она продолжает заниматься творческими проектами, сочиняет стихи, посвящает время семье.
Футбол
Черчесов рассказал, как часто общается с футболистами сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как поддерживает связь с игроками национальной команды во время паузы в футбольных турнирах, связанной с пандемией коронавируса.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Происшествия
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Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Общество
Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Общество
Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний
Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
ЖКХ
Минстрой намерен изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
Происшествия
В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Общество
Минюст направил в правительство изменения в КоАП о нарушении карантина
Минюст разработал и направил в правительство проект правок об ответственности за нарушение карантина, пишет ТАСС.
Политика
США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса
Как сообщает издание ФАН, по словам заместителя директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк, пандемия COVID-19 грозит США полной утратой лидерских позиций в мире из-за "узколобого эгоизма и бездарного головотяпства".
Общество
Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи
По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.