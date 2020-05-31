Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+. Встречу предложено перенести на 4 июня. Она была запланирована на 9–10 июня.

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 50

Экономика Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.

Космос Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции. 1,7K

Футбол Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением об экс главном тренере клуба Юрии Сёмине.

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 156

Хоккей Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы? Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.

Экономика Правительство готовит общенациональный план по восстановлению экономики Власти решают текущие проблемы, но 1 июня правительство представит президенту и общенациональный план восстановления экономики — стратегический документ по конструкции жизни в послекоронавирусный период. 361

Общество В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из США. Самолёт "Аэрофлота" следует из Нью-Йорка через Москву и столицу Урала в Новосибирск. 88

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. 120

Футбол «Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.

Политика МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента. 2

Футбол Сёмин: я не ручной тренер, поэтому мешал руководству «Локомотива» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о причинах, по которым руководство клуба не стало продлевать с ним контракт.

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 21

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,6K

Футбол Божин покидает «Торпедо» и намерен трудоустроиться в РПЛ 25-летний защитник намерен продолжить карьеру в одном из клубов Тинькофф РПЛ.

Футбол Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.

Общество Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей). 2,5K

Общество В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 311

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.