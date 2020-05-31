Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъReuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+

Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+. Встречу предложено перенести на 4 июня. Она была запланирована на 9–10 июня.
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Россия согласилась перенести встречу ОПЕК+ — Reuters

ИА Красная Весна16:52

СМИ сообщили о готовности России перенести встречу ОПЕК+

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Россия согласилась на перенос встречи участников соглашения о сокращении добычи нефти

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Reuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+

Коммерсантъ11:19
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
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С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
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