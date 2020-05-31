Энергетика
КоммерсантъReuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+
Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+. Встречу предложено перенести на 4 июня. Она была запланирована на 9–10 июня.
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Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Lenta.ru 27 мая в 20:42
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
В России вступил в силу закон о реестре организаторов детского отдыха
Москва, 1 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, призванный повысить качество и безопасность отдыха детей, сообщает ИА REGNUM.
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Футбол
Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами
Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Футбол
«Боруссия» Дортмунд забила «Падерборну» шесть голов за тайм
Евро-футбол.ру 14:10
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Появились новые видео беспорядков и разгона протестующих в США
Несколько дней назад в открытом доступе появилось видео, на котором запечатлено жесткое задержание жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда.
ФАН 06:50
Футбол
Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.
RT на русском 16:16
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
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В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Гаджеты
Объявлена дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5
Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Mi Band 5 будет представлен в июне или июле.
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Общество
В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих
Власти Крыма отменили плату за размещение приезжающих без конкретной цели в обсерваторах.
Lenta.ru 14:58
Здоровье
На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей
Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 04:20
Здоровье
В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине
29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости 13:08
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«Рубин» проведет оставшиеся матчи сезона на «Ак Барс Арене»
Рубин проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на Ак Барс Арене. Это подтвердили в клубе, заявил Леонов в интервью РИА Новости.
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Цыбульский лично оценил соблюдение режима самоизоляции в Северодвинске
Проехав по улицам Северодвинска, глава Поморья отметил достаточно высокий уровень самоизоляции и соблюдение масочного режима.
Невские Новости вчера в 14:59
Единоборства
Бернс победил Вудли на UFC on ESPN 9
Бразилец Гилберт Бернс в главном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил американца Тайрона Вудли — 50-45, 50-44, 50-46.
Спорт-Экспресс вчера в 23:52
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек. Это инициатива ЛДПР, о ней сообщила пресс-служба депутата партии Ярослава Нилова.
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«Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Peterburg2.ru 17:22
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
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Авто
Новое купе BMW 4-Series полностью раскрыли на официальных снимках
Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыта на официальных фотографиях за два дня до премьеры.
Motor 15:44
Футбол
Роман Павлюченко: Жалел, что вернулся из Англии в Россию
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, как уехал из Англии в 2012 году.
Bookmaker-ratings.ru 12:19
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:10
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В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40
Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском 17:42