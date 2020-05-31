Энергетика
КоммерсантъReuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+
Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+. Встречу предложено перенести на 4 июня. Она была запланирована на 9–10 июня.
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Армия и оружие
Россия расширит свои военные базы в Сирии
Городовой 29 мая в 11:34
Экономика
Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае
Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер.
ТАСС 05:17
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня.
ИА Красная Весна 18:31
Гаджеты
«Билайн» продает компактный смартфон с NFC по беспрецедентно низкой цене – за 7 тысяч рублей
В онлайн-магазине оператора «Билайн» зафиксировано любопытное предложение, касающееся смартфона Nokia 4.2 – компактной и при этом вполне сбалансированной в плане характеристик модели.
Dgl.ru 18:28
Политика
Песков рассказал, как пройдет Парад Победы
Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Футбол
Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами
Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Наука
Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме
По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.
News.ru 10:38
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Российская газета вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Наташа Королёва о ситуации с Тарзаном: «Вернёт меня Игорю Николаеву»
Наташа Королёва прокомментировала скандал, который разгорелся после высказываний его мужа Сергея Глушко, известного как "Тарзан" о безденежье.
Pravda.Ru 03:48
Происшествия
Toyota перевернулась в Холмском районе
ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.
АСТВ 18:53
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин считает, что артисты в пандемию «не пропадут»
Владимир Кузьмин же считает, что деньги следует направить «врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах», а артисты, как сказал Кузьмин, «не пропадут».
АБН 18:58
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Здоровье
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2,5 тыс
С начала пандемии коронавируса в Москве умерли 2553 зараженных человека. Это следует из данных столичного оперативного штаба.
РБК 18:56
Экономика
Самозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
Lenta.ru 29 мая в 11:36
Армия и оружие
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники
В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
Дни24 вчера в 01:30
Хоккей
Назаров — о протестах и беспорядках в США: «Очень удивлен, почему молчат наши энхаэловские правдорубы»
Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров высказался относительно массовых беспорядков, охвативших США после инцидента в Миннеаполисе.
Sport24.ru 16:48
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17
Общество
Инсайдеры: Xbox Series X в Японии будет называться SEGA Series X
Ранее портал Gematsu сообщил, что SEGA анонсирует «нечто крупное» в июньском номере журнала Famitsu.
CyberSport.ru 15:55
Киберспорт
В пике в Escape from Tarkov играли 200 тысяч человек — это новый рекорд для шутера
Пиковый онлайн Escape from Tarkov достиг 200 тыс. человек.
CyberSport.ru 11:50
Политика
Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
Эхо Москвы вчера в 01:34
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Космос
В Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска
В Роскосмосе рассматривают возможность, что в будущем российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях компании SpaceX Илона Маска.
Газета.Ru 07:40