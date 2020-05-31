Энергетика
КоммерсантъReuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+
Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+. Встречу предложено перенести на 4 июня. Она была запланирована на 9–10 июня.
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Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
Газета.Ru вчера в 05:47
Космос
У экипажа Crew Dragon проблемы со связью с Землей
Через час экипажу Crew Dragon разрешат войти на станцию, пишет РИА Новости. Пока Кристофер Кэссиди и Даг Херли убираются на корабле.
Вести.Ru 12:21
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял артистов, которые запросили помощь
РИА Новости 21:40
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 21:56
Футбол
«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Газета.Ru вчера в 14:35
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Армия и оружие
СМИ: египетский фрегат разнес в клочья турецкий военный корабль, нарушивший границы страны
Вечерний курьер 02:34
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
В Ухане впервые не выявлены бессимптомные носители COVID-19
В китайском городе Ухань, ставшем очагом эпидемии коронавируа, впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя.
Российская газета 21:42
Здоровье
Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
ИА Красная Весна 15:28
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК 20:19
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город 08:58
Политика
Трамп в разгар протестов в Вашингтоне укрывался в подземном бункере
Американский президент Дональд Трамп укрывался в подземной бункере во время массовых акций протеста и беспорядков в центре Вашингтона около Белого года в ночь с пятницы на субботу.
Комсомольская правда 21:48
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.
Ведомости 20:53
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ 18:05
Общество
Коронавирус выявлен в детских садах Приморья
Зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусом в детских садах Находки и Лучегорска.
Владивосток-Новости 21:33
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ 10:44
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста.
Bimru.ru 08:46
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Футбол
Роман Павлюченко: Жалел, что вернулся из Англии в Россию
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, как уехал из Англии в 2012 году.
Bookmaker-ratings.ru 12:19
Авто
Льготные автокредиты станут доступны более широкому кругу россиян
Льготные автокредиты в РФ станут более доступными.
iReactor 20:35