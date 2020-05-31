Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+. Встречу предложено перенести на 4 июня. Она была запланирована на 9–10 июня.

Космос У экипажа Crew Dragon проблемы со связью с Землей Через час экипажу Crew Dragon разрешат войти на станцию, пишет РИА Новости. Пока Кристофер Кэссиди и Даг Херли убираются на корабле.

Общество Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей). 2,5K

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 1

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 346

Космос На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года 29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года. 2

Общество В Ухане впервые не выявлены бессимптомные носители COVID-19 В китайском городе Ухань, ставшем очагом эпидемии коронавируа, впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя.

Здоровье Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина подала в суд на отца В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина. 44

Политика Трамп в разгар протестов в Вашингтоне укрывался в подземном бункере Американский президент Дональд Трамп укрывался в подземной бункере во время массовых акций протеста и беспорядков в центре Вашингтона около Белого года в ночь с пятницы на субботу.

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 142

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет.

Экономика Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.

Общество Коронавирус выявлен в детских садах Приморья Зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусом в детских садах Находки и Лучегорска.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,5K