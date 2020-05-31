Энергетика
КоммерсантъReuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+
Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+. Встречу предложено перенести на 4 июня. Она была запланирована на 9–10 июня.
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Экономика
Самозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
Lenta.ru 29 мая в 11:36
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском 29 мая в 10:59
Экономика
The Economist (Великобритания): золотой век потребления алкоголя заканчивается (The Economist)
Пристань располагалась вблизи завода по производству виски под маркой Ardberg.
ИноСМИ 18:21
Политика
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Кино
На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»
Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ вчера в 14:01
Гаджеты
Представлен изогнутый игровой монитор MSI Optix PAG343CQR
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix PAG343CQR, которая получила 34-дюймовую вогнутую VA-панель.
Megaobzor.com 29 мая в 04:05
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ 07:22
Общество
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
Энергетика
Вассерман заявил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР
"Сегодня успешный опыт по развалу повторяют", – отметил он.
РЕН ТВ 05:27
Спорт
Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира
РИА Новости вчера в 13:09
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Общество
Попова перечислила правила пляжного отдыха
Известия 04:56
Технологии
Разработан «вечный» аккумулятор, который работает на соленой воде
По большому счету речь идет о «спящем» аккумуляторе, работа которого начинается сразу же после добавления в него 7,5% раствора соленой воды.
Актуальные Новости 06:02
Наука
Создана уникальная многоразовая губка для очистки воды от нефти
Rusargument 29 мая в 15:32
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты 19:46
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado получит вариатор
Нынешний Toyota Land Cruiser Prado предлагается с дизелем 2.8 либо 4,0-литровым V6 мощностью 249 лошадиных сил и 381 Нм крутящего момента.
Motor 29 мая в 10:45
Спорт
ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings вчера в 05:53
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Космос
Curiosity обнаружил на Марсе свидетельства существования древнего ледяного озера
Аппарат Curiosity сумел обнаружить свидетельства наличия древнего озера на Марсе в кратере Гейл.
Дни24 29 мая в 07:56
Транспорт
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять пассажирами салоны самолетов Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и транспортному блоку правительства в вопросе заполняемости самолетов: ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест.
Коммерсантъ 18:05
Происшествия
В Алтайском крае в реке утонули два ребенка
Discover24 09:25
Футбол
«ПСЖ» договорился о выкупе Икарди у «Интера» за €50 млн плюс бонусы
Sport24.ru 29 мая в 16:45
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала мужа после болезни
Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.
OvideO.ru вчера в 03:37
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Политика
Жириновский считает, что в США может произойти революция
По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, массовые беспорядки в США могут привести к революции.
Московский Комсомолец 19:46
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32