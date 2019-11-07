Финансы
Profinance.ruReuters: Россия уменьшит долю доллара в ФНБ в 2020 году
Министерство финансов РФ планирует снизить в 2020 году долю доллара в общем объеме средств Фонда национального благосостояния, который является частью национальных резервов. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил Reuters со ссылкой на источник в Минфине.
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Reuters: Минфин России снизит долю валюты в структуре Фонда национального благосостояния
Комсомольская правда11:17
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