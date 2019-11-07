Финансы

КоммерсантъКоммерсантъReuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

Коммерсантъ08:30

Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

РБК08:39

Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

ТАСС10:44

Россия резко снизит долю доллара в ФНБ

Вести.Финанс09:26

Россия вкладывает в экономическую независимость снижением доли доллара в ФНБ

Экономика сегодня10:09

СМИ: Россия планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния

Единый банк09:48

Россия может изменить валютную структуру ФНБ в 2020 году

Моя Москва.онлайн09:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:11, Вашингтон
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

Lenta.ru 08:54
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

Страна Советов on-line 03:52
Общество

Самым дружелюбным городом России стал Грозный

Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Вести.Ru 07:20
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского

Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что вооруженные силы его страны готовы начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец 09:58
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Авто

Новый Toyota RAV4 начали производить в России

На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началось серийное производство кроссовера RAV4 новой генерации.
Новые автомобили 10:30
Транспорт

Названа дата продажи билетов на поезда в Крым

Lenta.ru 09:53
Космос

Учёные нашли край Вселенной. Но пересечь его нельзя

Вселенная отнюдь не является "плоским" пространством, как до сих пор думало большинство учёных, пишет Nature Astronomy.
Life.ru 05 ноября в 05:12
Политика

«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной

Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Единоборства

Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

Чемпионат 04:01
Гаджеты

Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Футбол

«Локомотив» не справился с «Ювентусом»

К сожалению, железнодорожники не смогли справиться с одной из сильнейших команд мирового футбола и уступили итальянцам со счетом 1:2. Уже в самом начале встречи грубейшую ошибку допустил Маринато Гильерме, после которой воспользовался Аарон Рэмзи, занеся мяч в ворота.
НИА-Калининград вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Общество

Митингами и шествиями отмечают годовщину Октября в Ростовской области

REGNUM 04:52
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Авто

Продажи новых автомобилей в России резко сократились

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в октябре 2019 года 152,057 тыс. единиц, что на 5,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Росбалт 08:40
Происшествия

В челябинском детдоме забеременели три воспитанницы

Росбалт вчера в 04:58
Кино

Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»

Popcornnews.ru 03:20
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Футбол

«Динамо» и «Шахтёр» забили шесть голов в Загребе

Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.
REGNUM 02:01
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru вчера в 06:12
Общество

Британский толковый словарь назвал слово 2019 года

Sunmag.me 10:20
Общество

В Шереметьеве не пропустили в самолет слишком толстого кота

Вести.Ru 09:25
Политика

Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

РИА Новости вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз

Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фонд национального благосостояния России
Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное