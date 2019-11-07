Финансы
КоммерсантъReuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ
Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:11, Вашингтон
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Страна Советов on-line 03:52
Общество
Самым дружелюбным городом России стал Грозный
Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Вести.Ru 07:20
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского
Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что вооруженные силы его страны готовы начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец 09:58
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Авто
Новый Toyota RAV4 начали производить в России
На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началось серийное производство кроссовера RAV4 новой генерации.
Новые автомобили 10:30
Транспорт
Названа дата продажи билетов на поезда в Крым
Lenta.ru 09:53
Космос
Учёные нашли край Вселенной. Но пересечь его нельзя
Вселенная отнюдь не является "плоским" пространством, как до сих пор думало большинство учёных, пишет Nature Astronomy.
Life.ru 05 ноября в 05:12
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Футбол
«Локомотив» не справился с «Ювентусом»
К сожалению, железнодорожники не смогли справиться с одной из сильнейших команд мирового футбола и уступили итальянцам со счетом 1:2. Уже в самом начале встречи грубейшую ошибку допустил Маринато Гильерме, после которой воспользовался Аарон Рэмзи, занеся мяч в ворота.
НИА-Калининград вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко сократились
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в октябре 2019 года 152,057 тыс. единиц, что на 5,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Росбалт 08:40
Происшествия
В челябинском детдоме забеременели три воспитанницы
Росбалт вчера в 04:58
Кино
Из Дина Винчестера в Джона Уика: как Дженсен Эклс режиссировал эпизод «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru 03:20
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Футбол
«Динамо» и «Шахтёр» забили шесть голов в Загребе
Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.
REGNUM 02:01
Футбол
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
Pravda.Ru вчера в 06:12
Общество
Британский толковый словарь назвал слово 2019 года
Sunmag.me 10:20
Политика
Олег Ляшко подрался с депутатом Рады
РИА Новости вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз
Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40