Финансы

КоммерсантъКоммерсантъReuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
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Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

РБК08:39

Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

Коммерсантъ08:30
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Политика

Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС 02:31
Политика

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ вчера в 14:18
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем

На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:20
Политика

В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
РЕН ТВ 07:40
Общество

В Приамурье встречают 102-ю годовщину Октябрьской Революции

Коммунисты Приамурья в день 102-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции устроили шествие по центральной улице Благовещенска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:56
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга

Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Космос

Первый запуск британских спутников OneWeb с Байконура отложили

Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур состоится не в декабре 2019 года, как планировалось, а в январе 2020-го, сообщили три источника в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 08:13
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Технологии

Китай приступил к разработке технологии 6G

Китай официально приступил к исследованиям в области телекоммуникационных технологий шестого поколения (6G), сообщили в четверг государственные СМИ.
3DNews 03:23
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Происшествия

Экс-чиновник Минкультуры РФ задержан в Австрии

Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии, сообщили в полиции Испании, передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 08:59
Спорт

Россию ждут самые строгие санкции от WADA, сообщают СМИ

"Предполагается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендует применить самые строгие санкции, включая отстранение от Олимпийских игр, если подтвердятся данные о манипуляциях", — написал Зеппельт в Twitter.
Газета.Ru 08:47
Общество

Россия может передать Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Авто

Российский авторынок продолжил падение по итогам октября

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Хоккей

Хоккеист Прохоркин призвал не называть Малкина предателем России

По словам хоккеиста, один из лучших спортсменов России имеет право на такой выбор.
Известия 05:36
Политика

На Украине заявили о неизбежности восстановления Донбасса Россией

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 07:33
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Авто

Представлены официальные изображения салона новой Skoda Octavia

Чешская компания решила выпустить официальные тизеры интерьера будущей новинки Skoda Octavia. Тизеры Skoda Octavia 2020 года появились.
iReactor вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Кино

Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти

Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Гаджеты

Украинский Xiaomi Mi Note 10 оказался дешевле европейского

Сегодня состоялся анонс смартфона Xiaomi Mi Note 10 — международной версии модели CC9 Pro.
iXBT.com вчера в 08:54
Культура

В сеть выложили документальный фильм о Децле

Мойка78 08:07
Авто

Mitsubishi анонсировала тизером обновленные Mirage и Attrage

Компания Mitsubishi опубликовала первое тизерное изображение двух своих новинок: хэтчбека Mirage и седана Attrage.
Автоновости дня 04:15
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Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.
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