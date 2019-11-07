Финансы
КоммерсантъReuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ
Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
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Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди
На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 04:39
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Свободная Пресса вчера в 15:02
Армия и оружие
Российские атомные подлодки провели дуэль
Российские атомные подводные лодки «Нижний Новгород» и «Псков» провели дуэль в Баренцевом море.
Ferra 10:19
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Транспорт
Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым
Продажи билетов на поезда в Крым начнутся 8 ноября.
Известия 09:52
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Происшествия
Облившему себя и пристава бензином россиянину сократили часть долга
Сумма долга супругов из Нижнего Тагила Дмитрия Кашина и Веры Брыловой после нападения с бензином на пристава была пересчитана и сокращена на три миллиона рублей — с 25 до 22 миллионов, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 04:57
Политика
Порошенко обвинил в обмане ополченцев ЛНР
Свободная Пресса 01:31
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.
Piter.tv вчера в 09:58
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Гаджеты
Xiaomi презентовала свои первые умные часы Mi Watch
В целом «железо» в новинке соответствует часам под управлением Wear OS. На сайте раскрыли данные и про батарею часов.
Astera 05 ноября в 08:47
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном
РИА Новости вчера в 19:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Кино
«Ведьмак» от Netflix будет похож на хоррор
Руководитель отдела визуальных эффектов сериала «Ведьмак» от Netflix Джулиан Парри дал интервью изданию SFX, в котором он поделился интересными подробностями о шоу.
Gmbox.ru вчера в 11:45
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Экономика
Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос 09:20
Футбол
Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings 06:06
Политика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:42
Происшествия
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Единоборства
Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии
Японец Наоя Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг). Турнир проходил в японской Сайтаме.
Матч ТВ 08:33
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16