Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.

Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

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