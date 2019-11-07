Финансы

КоммерсантъКоммерсантъReuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
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Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

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