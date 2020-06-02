Общество

ДождьДождьReuters: в правительстве предлагали засекретить негативную экономическую статистику, но решили публиковать ее ближе к ночи

Собеседники Reuters утверждают, что вначале некоторые чиновники правительства, пришедшие с новой командой Мишустина, хотели в принципе засекретить апрельскую статистику. Но другие чиновники «высокого уровня с большим опытом работы» сказали им, что цифры нельзя не публиковать.
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Reuters рассказал о попытке властей утаить статистику по падению экономики

Forbes09:07

Новое правительство предлагало засекретить плохую экономическую статистику

Компания08:46

Reuters: правительство приказало публиковать негативную экономическую статистику ближе к ночи; обсуждалось полное засекречивание

Медиазона05:10

Reuters: правительство России стало публиковать негативную статистику ближе к ночи

Телеканал RTVI08:27

Власти России скрывают реальные цифры. Они публикуют их ночью, боясь широкой огласки

Капитал страны06:20

Reuters: в правительстве предлагали засекретить негативную экономическую статистику, но решили публиковать ее ближе к ночи

Дождь06:14

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Ведомости08:29
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Политика

В ЦИК впервые показали бюллетень для голосования по Конституции

Помимо бюллетеня, каждый голосующий на дому получит бланк заявления, листовку с разъяснением процедуры, буклет с описанием поправок в Конституцию, одноразовую маску, перчатки, антисептик и ручку.
Российская газета 07:15
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Происшествия

Отчаяние: трёх калининградцев задержали в Польше на пути в Германию

Польские пограничники в воскресенье, 31 мая 2020 года, задержали при нелегальном пересечении границы в районе города Голдап трёх жителей Калининградской области: семью – 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего сына.
Русский Запад 09:28
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Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 03:48
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина отправил в нокаут мужчину на каблуках

Охранник ударил странного посетителя магазина по лицу, отчего тот упал и не вставал до окончания съемки.
Ридус 08:10
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Здоровье

Смертность пациентов на аппаратах ИВЛ составила 70%

АБН 05:26
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru 31 мая в 18:39
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Кино

Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда вчера в 01:26
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Игры

Доля Epic Games Store на рынке PC-игр растет

Глава Epic Games Тим Суини в интервью GameSpot рассказал, что магазин EGS уже контролирует около 15% рынка PC-игр.
Городской портал Новый Нижний 05:00
12
Киберспорт

Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020

Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
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Происшествия

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение

Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство.
Коммерсантъ вчера в 12:38
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

RT на русском вчера в 07:01
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
12
Авто

В России начнут штрафовать за брошенные автомобили

Например, если стоит брошенная машина без капота, двери, колеса и т.д, то она автоматически попадает под штраф.
Bash.News вчера в 02:03
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Кино

Опубликована финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

На стриминговых платформах вышла финальная серия четвертого сезона мультсериала для взрослых "Рик и Морти" под названием "Звездный Морт: Риквращение Джерри".
Газета.Ru 04:08
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
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Гаджеты

В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
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Гаджеты

Apple выпустит iOS 14 для iPhone 6S

По информации сайта, новая операционная система станет последним обновлением для серии iPhone 6S и iPhone SE, представленных в 2015 и 2016-х годах соответственно.
NewInform 06:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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