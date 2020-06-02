Собеседники Reuters утверждают, что вначале некоторые чиновники правительства, пришедшие с новой командой Мишустина, хотели в принципе засекретить апрельскую статистику. Но другие чиновники «высокого уровня с большим опытом работы» сказали им, что цифры нельзя не публиковать.

Reuters: в правительстве предлагали засекретить негативную экономическую статистику, но решили публиковать ее ближе к ночи

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