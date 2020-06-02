«Есть предположение, что если поздно публиковать статистику, то об этом никто писать не станет», – говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией. Представитель Росстата объяснил «Ведомостям» более поздние сроки выхода статистических данных удаленной работой сотрудников.

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

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