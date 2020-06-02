Общество
ВедомостиReuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных
«Есть предположение, что если поздно публиковать статистику, то об этом никто писать не станет», – говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией. Представитель Росстата объяснил «Ведомостям» более поздние сроки выхода статистических данных удаленной работой сотрудников.
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Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Вести.Ru вчера в 07:05
ЖКХ
В Москве заработал сервис с графиком отключения воды
В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Общество
Калужская область переходит к первому этапу снятия ограничений
С 3 июня Калужская область переходит к первому этапу снятия режима ограничений.
Весть (Калужская область) 12:37
Здоровье
В ВОЗ объяснили, от чего будет зависеть сила второй волны коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, что сила второй волны COVID-19 и скорость распространения инфекции будет зависеть от того, насколько быстро изолируют инфицированных людей и примут необходимые меры.
Live24 11:39
Политика
США расширили санкционные списки по Венесуэле
Санкции против четырех компаний и четырех судов ввело министерство финансов США из-за связей с Венесуэлой, 2 июня сообщается на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 12:08
Футбол
«Енисей» возвращает двух местных воспитанников
Как стало известно matchtv.ru, «Енисей» близок к заключению контракта с нападающим Ильей Карпуком, который в минувшем сезоне с 6 голами в 17 матчах стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады».
Матч ТВ 12:39
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Преемник популярной модели стал похожим на Jeep, получив более агрессивный экстерьер и обновления в салоне.
Car.ru 12:56
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиций РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor 12:55
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев летом начнет обучение на лицензию PRO
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев скоро может получить тренерскую лицензию PRO.
Sports.ru 09:40
Общество
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:03
Общество
Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Здоровье
В Иванове скончался 91-летний пациент с коронавирусом
В Иванове в горбольнице № 4 скончался 91-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известно.ру 08:02
Гаджеты
Недавнее обновление Windows 10 изменило работу утилиты «Очистка диска»
С выходом обновления Windows 10 May 2020 Update утилита «Очистка диска» больше не сможет использоваться для удаления файлов из папки загрузки, поскольку данный параметр попросту исчез из меню программы.
3DNews 12:39
Наука
Коронавирус успешно размножился в клетках сердца
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
Политика
Минобороны похвасталось недостроенным госпиталем
В ведомстве похвастались президенту, что строительство завершено в рекордно короткие сроки — всего за 49 дней.
Lenta.ru 11:10
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета вчера в 19:35
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Наука
На замену литий-ионным батареям создали аккумулятор на основе натрия
Как правило, мощность и долговечность литий-ионных и натриевых батарей очень сильно зависит от того, из чего состоит катод и как он взаимодействует с их электролитом.
ТАСС Наука вчера в 08:51
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44