Общество

ВедомостиВедомостиReuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

«Есть предположение, что если поздно публиковать статистику, то об этом никто писать не станет», – говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией. Представитель Росстата объяснил «Ведомостям» более поздние сроки выхода статистических данных удаленной работой сотрудников.
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Reuters: Росстат публикует макростатистику поздно вечером из-за ухудшения показателей

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СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже

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С выходом обновления Windows 10 May 2020 Update утилита «Очистка диска» больше не сможет использоваться для удаления файлов из папки загрузки, поскольку данный параметр попросту исчез из меню программы.
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