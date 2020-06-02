Общество
ВедомостиReuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных
«Есть предположение, что если поздно публиковать статистику, то об этом никто писать не станет», – говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией. Представитель Росстата объяснил «Ведомостям» более поздние сроки выхода статистических данных удаленной работой сотрудников.
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Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Авто
Год владения Porsche Cayenne обошелся дороже самой машины
Как сообщает издание Reddit, некий житель США за год эксплуатации потратил на Porsche Cayenne Turbo 2004 года выпуска 10 тыс. 698 долларов, это 744 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 02:25
Политика
Член ОПРФ раскритиковал Навального за оскорбление ветерана ВОВ
Ремесло подтвердил, что на имя Алексея он уже написал заявление, требуя разбирательства за публичное оскорбление столь уважаемого человека.
Версия.Инфо 10:10
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Экономика
СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Политика
Гренелл покинул пост посла США в Германии
Ричард Гренелл покинул пост посла США в ФРГ, на данный момент место главы дипмиссии «вакантно».
Взгляд.ру 11:22
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс 11:08
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Известия 06:46
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра
Российская газета 09:11
Авто
В России введут новые штрафы для автовладельцев
Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
О новом поражении армии сообщает турецкое агентство «Анадолу» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 10:02
Здоровье
Медики продолжают жаловаться на невыплату коронавирусных надбавок
В Саратовской области медицинские работники продолжают жаловаться на невыплаты обещанных им надбавок за работу с коронавирусными больными.
Saratovnews 10:27
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Автоспорт
«Формула-1» опубликовала календарь первых восьми гонок сезона
"Формула-1" определилась с календарем первых восьми этапов сезона-2020. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.
Газета.Ru 09:10
Политика
Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT
Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Реальное время 04:58
Политика
США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы
Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы.
Газета.Ru 10:36
Музыка
Первый канал объявил кастинг на новый сезон шоу «Голос»
Всего через месяц, 1 июля, на Первом канале стартуют кастинги новых сезонов проектов «Голос» и «Голос 60+».
OvideO.ru вчера в 12:42
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30