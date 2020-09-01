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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

В случае «открытого вмешательства» российской стороны в дела Белоруссии Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.В источнике
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РБК

Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии

РБК12:55
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США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии

Коммерсантъ12:17
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США пригрозили России санкциями за участие в делах Беларуси

URA.Ru12:02
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ТАСС12:09
Фонтанка.Ру

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Фонтанка.Ру12:03
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Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

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РИА Новости11:50
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В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

КП - Беларусь14:21

Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВ12:41
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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