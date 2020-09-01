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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

В случае «открытого вмешательства» российской стороны в дела Белоруссии Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.В источнике
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Петербургский дневник

США могут ввести новые санкции в отношении России из-за Белоруссии

Петербургский дневниквчера в 16:18
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Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии

РБКвчера в 12:55
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Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:50
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Reuters: США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

ТАССвчера в 12:09
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США пригрозили России санкциями за участие в делах Беларуси

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США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:17
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Самоделкины против змагаров

Военно-промышленный курьервчера в 20:51
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В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 14:21

Россия завершит испытания комплекса «Рубеж» до конца 2021 года

В интервью ТАСС заместитель гендиректора — генерального конструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов сообщил, что окончание этапа испытаний новейшего берегового ракетного комплекса «Рубеж» с крылатыми ракетами ожидается до конца 2021 года.
Военное дело00:12
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Сборы фильма «Довод» могут превысить доходы кинотеатров за все лето

Предпродажи билетов на новый фильм Кристофера Нолана "Довод" уже превысили киносборы за июнь, они составили 7,6 млн руб. В первый месяц лета в России работало лишь 28 кинотеатров из-за пандемии коронавируса, поэтому киноиндустрии не удалось много заработать.
Профиль01:05

ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное деловчера в 23:38
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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