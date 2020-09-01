Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии
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Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.В источнике
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США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии
Коммерсантъвчера в 12:17