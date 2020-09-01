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Газета.Ru
Газета.Ru

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.В источнике
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РБК

Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии

РБКвчера в 12:55
Коммерсантъ

США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:17
URA.Ru

США пригрозили России санкциями за участие в делах Беларуси

URA.Ruвчера в 12:02
ТАСС

Reuters: США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

ТАССвчера в 12:09
Фонтанка.Ру

Reuters: США готовы ввести новые санкции против России, если та вмешается в ситуацию в Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 12:03
RT на русском

Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:12
РИА Новости

Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:50
КП - Беларусь

В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 14:21

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
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«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.
ТАСС31 августа в 10:28
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Ведомостивчера в 03:43
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