Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет

Наиболее Морилло известен танцевальным хитом девяностых I Like To Move It, записанным под псевдонимом Reel 2 Real вместе с тринидадцем Мэдом Стантманом (Марком Куоши).