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Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.В источнике
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РБК

Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии

РБКвчера в 12:55
Коммерсантъ

США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:17
URA.Ru

США пригрозили России санкциями за участие в делах Беларуси

URA.Ruвчера в 12:02
ТАСС

Reuters: США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

ТАССвчера в 12:09
Фонтанка.Ру

Reuters: США готовы ввести новые санкции против России, если та вмешается в ситуацию в Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 12:03
RT на русском

Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:12
РИА Новости

Reuters: в США допустили новые санкции против России из-за Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:50
КП - Беларусь

В США рассматривают введение санкций в отношении тех, кто был причастен к фальсификации результатов выборов в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 14:21

Установлен главный виновник воспаления в кишечнике

Обнаружены клетки, ответственные за воспалительные болезни кишечника, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Наук давно известно, что главными виновниками большинства заболеваний являются Т-киллеры – поврежденные клетки иммунной системы.
Установлен главный виновник воспаления в кишечнике
Уфимские Заметки31 августа в 09:08
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Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТвчера в 14:00

АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.
РБКвчера в 13:06
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Группа крови влияет на продолжительность жизни

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей, которые обладают первой группой крови, в организме зафиксировано особое сочетание антител, эритроцитов, а также антигенов, которые значительно повышают шансы на особенно долгую продолжительность жизни.
ToDay News Ufaвчера в 14:10
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОССвчера в 06:03
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Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Lenta.ru31 августа в 16:02
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Военные России и Турции провели совместные учения в Сирии

В понедельник стороны отработали вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп, а также эвакуацию поврежденной техники и оказание медицинской помощи пострадавшим в ходе нападения на маршруте совместного патрулирования Напомним, 18 августа на маршруте движения колонны российских военных в Сирии сработало самодельное взрывное устройство.
ИА Красная Веснавчера в 16:23
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