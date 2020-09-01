Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии
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Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.В источнике
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США могут ввести санкции против России из-за «вмешательства» в дела Белоруссии
Коммерсантъвчера в 12:17