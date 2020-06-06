Общество
RuNews24.ruReuters: США планирует ввести санкции против десятков танкеров
Как сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники, Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против множества танкеров, занимающихся перевозкой сырья из Венесуэлы. Отмечается, что санкционные меры воздействия могут затронуть 25 нефтяных супертанкеров и более 17 небольших судов.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом
Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
Политика
Президент Египта объявил о новой инициативе по достижению мира в Ливии
6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акилой Салехом.
News.ru 08:34
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Футбол
Агент: Зинченко хотел получить российский паспорт
Олег Еремин, который является футбольным агентом, рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт.
Bookmaker-ratings.ru 16:04
Политика
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
РБК 19:29
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
Здоровье
Назван срок поступления в больницы препарата от коронавируса
Препарат для лечения осложнений от коронавирусной инфекции биотехнологической компании Biocad может поступить в больницы России через три недели.
ИА Красная Весна 17:03
Политика
Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США
Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод.
РИА Новости 10:44
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 17:50
Политика
Эксперты: референдум КПРФ по Конституции ничего не решит
Эксперты, опрошенные «Клубом Регионов», сомневаются, что отдельный референдум по поправкам к Конституции, который КПРФ хочет провести в своих отделениях перед 1 июля, сможет существенно повлиять на ситуацию в регионах перед общероссийским голосованием по поправкам.
Клуб регионов вчера в 07:41
Происшествия
Член ТИК Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в управе Нижегородского района
Член территориальной избирательной комиссии Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в здании управы Нижегородского района.
Эхо Москвы 19:08
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 13:59
Авто
Автолюбители назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники
Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автолюбители в ходе исследования Driver Power, которое традиционно проводит авторитетное издание Auto Express.
Российская газета 05:00
Кино
Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам
Звезды научно-фантастической комедии "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989 год) Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам средней школы в Сан-Димасе (штат Калифорния, США).
РИА Новости 04 июня в 22:54
Общество
Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.
RT на русском 04 июня в 20:44
Политика
Премьер Польши надеется на рост военного контингента США в государстве
Польша рассчитывает на усиление американского военного контингента в республике, однако решение остается за президентом США Дональдом Трампом, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Экономика сегодня 07:25
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
Коммерсантъ 04 июня в 10:44
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
Общество
Королевская семья поделилась новой фотографией принца Уильяма с детьми
Снимок был сделан в то же время, что и кадры ко дню рождения Шарлотты Официальная резиденция герцогов Кембриджских, Кенсингтонский дворец поделился в Instagram новой фотографией принца Уильяма вместе со старшими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.
Inc-news.ru 16:31