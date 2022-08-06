Будьте в Плюсе

Reuters: США поставят Украине снаряды для HIMARS и ЗРК NASAMS в рамках помощи на $1 млрд

США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1 миллиард, пишет
 Reuters.
РЕН ТВ
По данным источников агентства, пакет будет включать в том числе боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт.
Life.ru
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, новый пакет помощи включает в себя снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок.
Lenta.ru
На данный момент общая сумма военной помощи от США Украине достигла 8,8 млрд долларов.
ФАН

Подробнее о событии

Reuters: США поставят на Украину снаряды для HIMARS в рамках пакета помощи на $1 млрд
News.ru18:11
Reuters: очередной пакет военной помощи США для Украины станет одним из крупнейших
Lenta.ru17:46
Байден анонсировал миллиардную помощь Украине после ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Царьград5 августа в 15:24
Reuters: США поставят Украине снаряды для HIMARS и ЗРК NASAMS в рамках помощи на $1 млрд
РБК17:21
Reuters: США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд
ТАСС5 августа в 15:23
Reuters узнал о новом пакете военной помощи США для Украины на $1 млрд
Коммерсантъ5 августа в 15:21
В ближайшее время США предоставят Украине очередной пакет военной помощи
ИА Красная Весна5 августа в 16:29

Интересное

Белый дом заявил о готовности к эстраординарным мерам для освобождения Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности Вашингтона к эстраординарным мерам для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой в России.
RT на русскомвчера в 16:13

«Страна.ua» узнала о резком подорожании газа для производств на Украине

Стоимость 1 тыс. куб. м. газа для украинских промышленных предприятий по итогам недели выросла до 45 тыс. гривен (или 45 гривен на 1 куб. м.), сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на данные Украинской энергетической биржи.
РБК18:10

Полянский упрекнул Гутерриша в том, что тот в Хиросиме не упомянул виновника бомбардировки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в субботу должен был упомянуть США, как страну, совершившую тот удар.
ТАССвчера в 15:10

Инсайдер: Разработка Xbox-эксклюзива Perfect Dark продвигается хорошо

Совместная работа студий The Initiative и Crystal Dynamics над перезапуском Perfect Dark для Xbox Series X|S и PC продвигается успешно.
Gamemag.ruвчера в 08:54

«ГАЗ» начнёт выпуск нового городского автобуса CITYMAX

В производство линейки автобусов CITYMAX на «ПАЗе» «ГАЗ» инвестирует 1,78 млрд рублей, в том числе 940 млн рублей – на создание дизельной версии.
Quto.ru5 августа в 01:41

Минздрав сектора Газа: при ударах Израиля погибли 24 палестинца, еще 203 пострадали

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 24, а раненых — до 203 человек, передает портал Al Madenah News со ссылкой на Минздрав Газы.
РБК17:30

Yahoo News Japan: ответ России на санкции стал причиной кризиса суши-индустрии в Японии

Ответные меры России на западные санкции стали причиной кризиса суши-индустрии в Японии. Об этом сообщает Yahoo News Japan.
Lenta.ruвчера в 11:10

«Его дело»: стала известна истинная причина ухода Добронравова из «Сватов»

Режиссер сериала Эдуард Радзюкевич не смолчал об истинных причинах поступка артиста.
Popcornnews.ruвчера в 03:03

FT сообщила о беспокойстве ЕС из-за сближения России и Турции

Власти стран Запада все больше обеспокоены углублением экономического сотрудничества между Россией и Турцией и растущим риском вторичных санкций против Анкары, если она будет помогать Москве обходить ограничения.
РБКвчера в 16:16