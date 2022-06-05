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Reuters: США разрешили компаниям Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Госдепартамент США разрешил поставки нефти итальянской Eni и испанской Repsol из находящейся под американскими санкциями Венесуэлы в Европу из-за ограничений на российское топливо, сообщает
 Reuters.
Радио Sputnik
Речь идет о приостановленной около двух лет назад практике поставок нефти из Венесуэлы с целью безналичного погашения имеющейся задолженности.
ТАСС
В Вашингтоне надеются, что нефть из Венесуэлы поможет Европе снизить зависимость от России и перенаправить часть венесуэльских грузов из Китая.
Life.ru
Нефтяное эмбарго и другие санкции США ввели против Венесуэлы в марте 2019 г., после того как США не признали переизбрания Мадуро.
Ведомости

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