Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick.
"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, заявил депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани в интервью газете Valeurs Actuelles.
Ранее в СМИ появились сообщения, что хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт министерства и потребовали перевести им 0,5 BTS на криптокошелек, угрожая в противном случае вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.
Влияние валютных котировок на инфляцию усилилось до непредсказуемости Дисбалансы в потоках товаров и капиталов после марта 2022 года сейчас не позволяют точно оценить "эффект переноса" изменений курса рубля во внутренние цены, заключают аналитики ЦБ — изменился сам механизм этого переноса.