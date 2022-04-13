Lenta.ruReuters: Trafigura и другие нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 маяКрупные мировые нефтетрейдеры, в том числе сингапурская компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая.Lenta.ruОтмечается, что "крупный покупатель российской нефти" сингапурский нефтетрейдер Trafigura заявил агентству о намерении полностью соблюдать все введенные против РФ санкции.РИА НовостиШвейцарско-голландская компания Vitol, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, ранее проинформировала о намерении до конца текущего года прекратить торговлю российской нефтью.ТАССКак пишет агентство, нефтетрейдеры "стремятся соблюдать формулировки существующих санкций ЕС, которые были направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе".РИА НовостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°АБНГазета.RuФАНVSE42.RUИА Красная ВеснаПрофильПодробнее о событииReuters: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 маяРИА Новости18:42Reuters: крупные мировые трейдеры хотят сократить закупки российской нефти с 15 маяФАН19:22Reuters: Trafigura и другие нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 маяLenta.ru19:18Reuters: нефтетрейдеры с 15 мая хотят сократить закупки российской нефтиМосковский Комсомолец19:37Reuters: Европа сокращает объёмы покупки российской нефти из-за санкционной политики ЕСОреанда-Новостивчера в 15:03Reuters: международные трейдеры после 15 мая сократят закупки российских нефти и нефтепродуктовКоммерсантъвчера в 14:38Reuters: трейдеры в Европе сокращают закупки российской нефти в связи с санкциями ЕСТАССвчера в 13:39Показать ещёОценить56Поделиться