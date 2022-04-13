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Reuters: Trafigura и другие нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая

Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе сингапурская компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая.
Lenta.ru
Отмечается, что "крупный покупатель российской нефти" сингапурский нефтетрейдер Trafigura заявил агентству о намерении полностью соблюдать все введенные против РФ санкции.
РИА Новости
Швейцарско-голландская компания Vitol, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, ранее проинформировала о намерении до конца текущего года прекратить торговлю российской нефтью.
ТАСС
Как пишет агентство, нефтетрейдеры "стремятся соблюдать формулировки существующих санкций ЕС, которые были направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе".
РИА Новости

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Reuters: крупные нефтетрейдеры планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая
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