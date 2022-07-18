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Reuters: Uniper ответила на письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

«Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, получил письмо от «Газпрома», в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», — говорится в сообщении.
Известия
Для решения вопроса со снижением объема поставок газа Германия попросила Канаду вернуть оборудование, Оттава согласилась, но при условии, что агрегаты передадут в ФРГ, а потом уже «Газпрому» — так удастся избежать нарушения санкций.
РБК
Объем прокачки «Газпром» сократил сначала до 100 млн куб. м газа в сутки, затем, после остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens для ремонта, — до 67 млн при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки.
РБК
С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» временно остановили для плановой профилактики, оператор проекта Nord Stream AG отмечал, что «график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами».
РБК

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