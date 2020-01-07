Экономика

ТАССТАССReuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) из-за проблем с "общими коммерческими контрактами и договоренностями". Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда.
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с чего всё началось
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет
 Reuters.
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Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

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В ВТБ заявили, что реструктуризация долга Мозамбика остается предпочтительным вариантом

ТАССвчера в 08:30

ВТБ подал в суд на Мозамбик

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Коммерсантъ06 января в 18:26
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Наука

Огромное скопление морских черепах сняли на видео

Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
Популярная механика 04 января в 19:01
Происшествия

Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

Lenta.ru 08:15
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

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В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
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Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Кино

Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»

В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Saratovnews 06 января в 07:55
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Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Lenta.ru 07:06
Происшествия

Глава СК выразил соболезнования матери юноши, спасшего женщину

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования матери погибшего юноши, который пытался спасти женщину от ограбления в городе Павлово Нижегородской области.
РЕН ТВ 05:22
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Футбол

Эрмосо: «„Барсе“ приходится несладко, если Месси не чувствует игру»

Soccer.ru 06:21
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 08:31
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
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Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 20:32
Политика

Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран

Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
News.ru 09:24
Культура

Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России

Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
Актуальные Новости 08:32
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
ФАН 06:42
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
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Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Транспорт

Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Газета.Ru 08:12
Авто

Sony представила концепт своего первого электромобиля

Компания Sony представила концепт своего первого электрокара Vision-S на выставке CES 2020. Об этом сообщил портал Engadget.
Телеканал 360° вчера в 04:48
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Андрей Губин отказался вернуться на сцену

Что происходит 07:53
Политика

Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани

Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани.
Вести.Ru 08:53
Армия и оружие

СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке

Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
Московский Комсомолец 09:43
Происшествия

Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших

Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
RT на русском 08:58
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
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Кино

Netflix показала таймлайн «Ведьмака»

Netflix опубликовала официальный таймлайн первого сезона «Ведьмака».
Cyber.sports.ru 06:43
Общество

Россиян предупредили о снижении пенсий

Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Рамблер вчера в 15:12
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