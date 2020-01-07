с чего всё началось

ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) из-за проблем с "общими коммерческими контрактами и договоренностями". Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

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