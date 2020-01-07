Экономика

ТАССТАССReuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) из-за проблем с "общими коммерческими контрактами и договоренностями". Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда.
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с чего всё началось
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет
 Reuters.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
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