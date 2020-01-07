Экономика
ТАССReuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика
ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) из-за проблем с "общими коммерческими контрактами и договоренностями". Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда.
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с чего всё началось
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.Ведомости02:57
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Общество
В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади
В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Хоккей
Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов
Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Политика
США отказали в визе главе МИДа Ирана для поездки в ООН
США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Футбол
Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера
Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
Общество
Стилист Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале
Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Космос
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Гаджеты
Появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, мужчина открыл стрельбу и ранил двух детей 12 и 13 лет за то, что они бросили в его машину снежок.
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как идет работа над продолжением «Аватара»
«Аватар» вышел в 2009 году и произвел тогда ошеломляющее впечатление.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Политика
Reuters узнал о лечении раненых за границей российских наемников в клинике «Согаза»
Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаз», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Армия и оружие
В США планируют построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52
Ранее издание Wall Street Journal информировало о том, что Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих, а также шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженной обстановки с Ираном.