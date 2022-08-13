Пересмотр условий сделки может помочь Венесуэле возобновить добычу сверхтяжелой нефти на месторождениях в поясе Ориноко, для чего требуются импортные растворители, а также улучшить ситуацию с дефицитом топлива в стране, отмечает агентство.