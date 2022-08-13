Пересмотр условий сделки может помочь Венесуэле возобновить добычу сверхтяжелой нефти на месторождениях в поясе Ориноко, для чего требуются импортные растворители, а также улучшить ситуацию с дефицитом топлива в стране, отмечает агентство.
9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.
Гагаринский районный суд Москвы обратил в доход государства 34 санаторно-курортных учреждения, принадлежавших Федерации независимых профсоюзов России, по иску Генпрокуратуры, пишет газета «Коммерсантъ».
Москва предупредила Вашингтон, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Вильфанд отметил, что в выходные температура в Европейской России прогнозируется на уровне + 30 ° С. "Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток Европейской России, и в Поволжье, и на Урал", — заявил синоптик.